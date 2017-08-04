Фото: Екатерина Смолихина, Amic.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин в пятницу, 4 августа, на площади Советов вручил школам региона ключи от 23 новых автобусов к учебному году. Автобусы оборудованы по всем правилам. Из краевого бюджета на эти цели было выделено 36,8 миллиона рублей.
На эти средства были закуплены 15 22-местных автобусов "ПАЗ", восемь 12-местных микроавтобусов "Газель". Они будут служить детям в 20 муниципалитетах Алтайского края. Прежде всего, их направят в Романовский, Родинский, Залесовский районы, где проводится оптимизация.
Всего же с 2003 года в регионе было приобретено 944 автобуса для алтайских школ. Отметим, что на сегодняшний день общая протяженность школьных маршрутов в Алтайском крае составляет более 7 тысяч километров. Ежедневно автобусы подвозят 12 тысяч детей в 412 школах.
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