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Следственный комитет инициировал проверку после обнаружения в Барнауле автомобиля с телом мужчины внутри.
Напомним, машина ВАЗ 2107 с трупом 56-летнего мужчины была найдена накануне рядом с поселком Ильича.
"Предварительно установлено, что мужчина после употребления спиртного уснул в автомобиле, который ночью скатился в воду. Самостоятельно выбраться из воды он не смог, из-за чего наступила его смерть", — отмечают в краевом управлении СКР.
По итогам проверки будет вынесено правовое решение.
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