Один человек погиб, еще трое пострадали, в том числе 14-летняя девочка, в результате опрокидывания автомобиля Toyota Land Cruiser на 94 км автодороги "Рубцовск – Угловское – Михайловское". Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как уточняют в ведомстве, ДТП произошло в пятницу, 4 августа, в 8.30. Машина ехала со стороны села Михайловское в сторону села Угловское. Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание автомобиля.
В результате ДТП водитель погиб на месте аварии. Трое пассажиров получили травмы. Речь идет о 38-летней и 63-летней женщинах, а также о 14-летней девочке. Женщин отправили в местную больницу, а подростку оказали медпомощь на месте.
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