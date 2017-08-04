Следователи закончили расследование уголовного дела в отношении 20-летнего барнаульца, которого будут судить за падение десятилетнего мальчика в веревочном парке "На высоте". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Республике Алтай.
В ведомстве уточняют, что 20-летний барнаулец работал инструктором в этом парке, который находится на территории горнолыжного комплекса "Манжерок". Ребенок из Барнаула упал с шестиметровой высоты и получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и компрессионного перелома позвоночника.
"Причиной, послужившей получению травм, стало нарушение правил техники безопасности при оказании услуг – инструктор неправильно закрепил страховочное оборудование", — сообщают в ведомстве.
Отметим, что перед тем, как начать работу инструктором, обвиняемый прошел недельное обучение на скалодроме и в веревочном парке, а также был ознакомлен с правилами техники безопасности.
Дело с обвинительным заключением направлено в суд.
Комментарии
....Летом этого года....Профессионалы!!!!!!
Нашли крайним 20-летнего пацана, ну да, ну да.
Что конкретно произошло. О чем новость?
Забыли закрепить? Или появилась верёвка?
Какой вывод можно сделать из новости?
На что обращать внимание при посещении подобных парков?
*порвалась веревка