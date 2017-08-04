На празднование 80-летия Алтайского края приглашать звезд эстрады мирового масштаба, которые поют "под фанеру", не будут. Об этом 4 августа сообщил губернатор региона Александр Карлин во время Медиалога с журналистами.
"Наша юбилейная программа не содержит мероприятий чисто развлекательного характера с приглашением мировых звезд эстрады, персон, выступление которых часто бывает под "фанеру", — сказал губернатор.
Однако известные деятели культуры в регион все-таки приедут. В их числе народный артист России Олег Иванов - его личный юбилей совпадает в этом году с юбилеем Алтайского края, а также известный и любимый в регионе народный артист СССР Владимир Васильев, который курирует Молодежный ансамбль "Алтай". Под его контролем пройдет спектакль по произведениям Шукшина.
В середине сентября в Барнауле в честь 80-летия Алтайского края состоится большой гала-концерт.
"В основном здесь будут выступать наши коллективы и исполнители либо бывшие наши. Это те, кто сегодня работает в столице нашей родины. Мы их приглашаем, они с удовольствием откликаются", — сказал губернатор.
В целом, повестка празднования юбилея Алтайского края очень обширна. Праздничные мероприятия пройдут и в Барнауле, и в других городах и селах края. Продолжаться они будут на протяжении всего сентября и октября.
А с 16 по 19 октября в Москве пройдут Дни культуры Алтайского края.
"Как говорится, следите за афишей, и вам будет интересно. В целом, все должно пройти на высоком уровне", — подытожил Александр Карлин.
Комментарии
В крайнем случае губер сам мурку сбряцает.
C приходом Карлина к власти, все мероприятия такие, как день города и т.д превратились в скучнейшую для бабок и стариков. Мне 35лет.
Под фанеру поёт у нас в основном один из столичных жителей.
Дико извиняюсь, может всё же как-то так
4.08.2017 13:54
Я
C приходом Карлина к власти, все превратились в скучнейшую Мне 35лет.
тьфу,
Крнечно, лучше свои говноколлективы позвать, чем денег потратить
> известный и любимый в регионе народный артист СССР Владимир Васильев
Кто это?
Может скинемся по паре тысяч на Лагутенко?
Хоть норм день города будет.