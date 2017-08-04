На празднование 80-летия Алтайского края приглашать звезд эстрады мирового масштаба, которые поют "под фанеру", не будут. Об этом 4 августа сообщил губернатор региона Александр Карлин во время Медиалога с журналистами.

"Наша юбилейная программа не содержит мероприятий чисто развлекательного характера с приглашением мировых звезд эстрады, персон, выступление которых часто бывает под "фанеру", — сказал губернатор.

Однако известные деятели культуры в регион все-таки приедут. В их числе народный артист России Олег Иванов - его личный юбилей совпадает в этом году с юбилеем Алтайского края, а также известный и любимый в регионе народный артист СССР Владимир Васильев, который курирует Молодежный ансамбль "Алтай". Под его контролем пройдет спектакль по произведениям Шукшина.

В середине сентября в Барнауле в честь 80-летия Алтайского края состоится большой гала-концерт.

"В основном здесь будут выступать наши коллективы и исполнители либо бывшие наши. Это те, кто сегодня работает в столице нашей родины. Мы их приглашаем, они с удовольствием откликаются", — сказал губернатор.

В целом, повестка празднования юбилея Алтайского края очень обширна. Праздничные мероприятия пройдут и в Барнауле, и в других городах и селах края. Продолжаться они будут на протяжении всего сентября и октября.

А с 16 по 19 октября в Москве пройдут Дни культуры Алтайского края.

"Как говорится, следите за афишей, и вам будет интересно. В целом, все должно пройти на высоком уровне", — подытожил Александр Карлин.