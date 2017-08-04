Российский композитор Юрий Лоза заявил о том, что американскому исполнителю Мэрилину Мэнсону можно "дать в морду" за то, что он на своем концерте в Киеве оскорбил Москву. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
"Почему мы уверены, что наши зрители всегда будут толерантны? Вот если их артист оскорбляет, могут и в морду дать. Вот я пришел на концерт, а он меня недоноском считает. Можно в морду дать!" — сказал российский композитор.
Юрий Лоза также подчеркнул, что Мэрилина Мэнсона не нужно приглашать в Россию, чтобы он давал здесь концерты.
Как пишет "НТВ", Мэрилин Мэнсон на своем концерте в Киеве сказал следующее: "Киев! Не хочу быть политизированным, но вы заставили Москву визжать, как сучка!". Это заявление было встречено восторженными криками.
Комментарии
Лозе напоминаю, что слова уважаемого Мэрлина Мэнсона были вырваны из контекста (с Юрием Эдуардовичем всегда так делают). ну если М.М. так в принципе разговаривает... я оскорбления Москвы не увидел в его речи
Мэнсон сам как сучка взвизгнул
мм же фрик