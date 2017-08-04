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Новости

СМИ: рост цен на лекарства в России в три раза обогнал инфляцию

, ИА "Амител"
За первое полугодие лекарственные препараты подорожали на 7,6%

Фото: infinica.ru

Рост цен на лекарства, не входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за первые шесть месяцев текущего года составил 7,6% и в 3,3 раза превысил уровень инфляции, сообщают "Известия".

Эксперты связывают это с тем, что аптеки пытаются возместить убытки, понесенные из-за жесткого регулирования цен на жизненно необходимые препараты. Также резкое удорожание лекарств связывают с тем, как ведет себя национальная валюта.

При этом препараты, находящиеся в разных ценовых категориях, подорожали с разной интенсивностью.

Так, например, препараты стоимостью до 50 рублей за упаковку подорожали на 1,8%. Лекарства от 50 до 500 рублей за пачку выросли в цене на 7,9%. Аналогично поднялась цена на препараты дороже 500 рублей.

Позицию аптечных сетей прокомментировала глава "Аптечной гильдии" Елена Неволина, заявив: "ЖНВЛП регулируются, что не дает возможности повышать их пропорционально увеличению затрат. А с учетом инфляции и все еще колеблющегося курса рубля эти затраты увеличиваются".

В ином случае, по словам госпожи Неволиной, аптеки будут работать в убыток.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

4.08.2017 13:51
- гость -

Причина - установившийся высокий курс валюты по отношению к рублю. Большую часть лекарственных препаратов, продающихся в российских аптеках, поставляют из&#8209;за рубежа. В ближайшие месяцы российские дистрибьюторы начнут закупать препараты у зарубежных производителей по новым контрактам, а значит по новым ещё более высоким ценам.

0  0
4.08.2017 13:52
- гость -

Геноцид - обыкновенный

0  0
4.08.2017 14:00
- гость -

Заходите в аналоги и будет вам щасте, чтобы не тратиться на дорогущий импорт..
Химия точно таже, а цена разнится иногда в десятки раз.

0  0
4.08.2017 14:01
Борис Григорьевич

Спасибо Путину! Обязательно за него в 2018 году буду голосовать! Ну а за кого ещё? Путин это Россия , а Россия это Путин. Лекарства дорогие, так не болейте, ведите здоровый образ жизни, не курите, не пейту алкоголь, долой американские фаст-фуды, ну а если занемог, лекарства матушки природы, баня, травы, да молитва православная

0  0
4.08.2017 14:02
- гость -

Щас скворчиха защебечет опровержения)))

0  0
4.08.2017 14:04
- гость -

4.08.2017 14:00
- гость -
Заходите в аналоги и будет вам щасте, чтобы не тратиться на дорогущий импорт..
Химия точно таже, а цена разнится иногда в десятки раз.

Далеко не всякий дженерик (аналог) соответвсвует заявленному качеству

0  0
4.08.2017 14:08
- гость -

4.08.2017 14:00
- гость -
Дженерики - вещь хорошая конечно, когда денег нет. Но вот "Химия точно таже" - это как повезет.

0  0
4.08.2017 14:10
- гость -


4.08.2017 14:04
- гость -

Аспирин он и в африке аспирин. Дротаверин он и в нош-пе дротаверин.

0  0
4.08.2017 14:10
- гость -

Странно, что рост цен на лекарства в РФ опережает рост цен на "Бентли". Неужели лекарства более востребованы?

0  0
4.08.2017 14:12
- гость -

С активированным углем вообще чюдеса. Зарубежные средства с ним стоят не меньше двуз сотен, а у нас он стоит копейки

0  0
4.08.2017 14:16
- гость -


С активированным углем вообще чюдеса. Зарубежные средства с ним стоят не меньше двуз сотен, а у нас он стоит копейки

А на зеленку молиться можно.... и бинты какие...

0  0
4.08.2017 14:16
- гость -

4.08.2017 14:10
- гость -

4.08.2017 14:04
- гость -

Аспирин он и в африке аспирин. Дротаверин он и в нош-пе дротаверин.

дротаверин не используется ни где , окромя РФ, да стран, бывших республик СССР

0  0
4.08.2017 14:22
- гость -


А точнее спазмолитики, а не только дротаверин. Ну это за рубежом методы такие. Там йод с зеленкой тоже не найти. Вместо них вы найдете какой-нибудь дорогущий спрей.

0  0
4.08.2017 14:25
- гость -

ваз это тоже легковой авто как и мерседес, так что покупайте отечественное и с богом!!!

0  0
4.08.2017 14:38
- гость -

Спекуляция нынче называется бизнесом.
Девиз страны должен быть: "создал и продал" , а у нас "купил по дешевке, продал за дорого"

0  0
4.08.2017 15:01
- гость -


4.08.2017 14:25
- гость -

Отдавайте свое честно заработанное за лекарства, нацененные в 10-ки раз. Никто не запрещает. Лады-Весты между прочим немцы расчухали. Стали брать.

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