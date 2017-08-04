Фото: infinica.ru
Рост цен на лекарства, не входящие в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), за первые шесть месяцев текущего года составил 7,6% и в 3,3 раза превысил уровень инфляции, сообщают "Известия".
Эксперты связывают это с тем, что аптеки пытаются возместить убытки, понесенные из-за жесткого регулирования цен на жизненно необходимые препараты. Также резкое удорожание лекарств связывают с тем, как ведет себя национальная валюта.
При этом препараты, находящиеся в разных ценовых категориях, подорожали с разной интенсивностью.
Так, например, препараты стоимостью до 50 рублей за упаковку подорожали на 1,8%. Лекарства от 50 до 500 рублей за пачку выросли в цене на 7,9%. Аналогично поднялась цена на препараты дороже 500 рублей.
Позицию аптечных сетей прокомментировала глава "Аптечной гильдии" Елена Неволина, заявив: "ЖНВЛП регулируются, что не дает возможности повышать их пропорционально увеличению затрат. А с учетом инфляции и все еще колеблющегося курса рубля эти затраты увеличиваются".
В ином случае, по словам госпожи Неволиной, аптеки будут работать в убыток.
Комментарии
Причина - установившийся высокий курс валюты по отношению к рублю. Большую часть лекарственных препаратов, продающихся в российских аптеках, поставляют из‑за рубежа. В ближайшие месяцы российские дистрибьюторы начнут закупать препараты у зарубежных производителей по новым контрактам, а значит по новым ещё более высоким ценам.
Геноцид - обыкновенный
Заходите в аналоги и будет вам щасте, чтобы не тратиться на дорогущий импорт..
Химия точно таже, а цена разнится иногда в десятки раз.
Спасибо Путину! Обязательно за него в 2018 году буду голосовать! Ну а за кого ещё? Путин это Россия , а Россия это Путин. Лекарства дорогие, так не болейте, ведите здоровый образ жизни, не курите, не пейту алкоголь, долой американские фаст-фуды, ну а если занемог, лекарства матушки природы, баня, травы, да молитва православная
Щас скворчиха защебечет опровержения)))
4.08.2017 14:00
- гость -
Заходите в аналоги и будет вам щасте, чтобы не тратиться на дорогущий импорт..
Химия точно таже, а цена разнится иногда в десятки раз.
Далеко не всякий дженерик (аналог) соответвсвует заявленному качеству
4.08.2017 14:00
- гость -
Дженерики - вещь хорошая конечно, когда денег нет. Но вот "Химия точно таже" - это как повезет.
4.08.2017 14:04
- гость -
Аспирин он и в африке аспирин. Дротаверин он и в нош-пе дротаверин.
Странно, что рост цен на лекарства в РФ опережает рост цен на "Бентли". Неужели лекарства более востребованы?
С активированным углем вообще чюдеса. Зарубежные средства с ним стоят не меньше двуз сотен, а у нас он стоит копейки
С активированным углем вообще чюдеса. Зарубежные средства с ним стоят не меньше двуз сотен, а у нас он стоит копейки
А на зеленку молиться можно.... и бинты какие...
4.08.2017 14:10
- гость -
4.08.2017 14:04
- гость -
Аспирин он и в африке аспирин. Дротаверин он и в нош-пе дротаверин.
дротаверин не используется ни где , окромя РФ, да стран, бывших республик СССР
А точнее спазмолитики, а не только дротаверин. Ну это за рубежом методы такие. Там йод с зеленкой тоже не найти. Вместо них вы найдете какой-нибудь дорогущий спрей.
ваз это тоже легковой авто как и мерседес, так что покупайте отечественное и с богом!!!
Спекуляция нынче называется бизнесом.
Девиз страны должен быть: "создал и продал" , а у нас "купил по дешевке, продал за дорого"
4.08.2017 14:25
- гость -
Отдавайте свое честно заработанное за лекарства, нацененные в 10-ки раз. Никто не запрещает. Лады-Весты между прочим немцы расчухали. Стали брать.