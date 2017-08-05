Лето — мертвый сезон для концертов, а театры и вовсе уходят в творческий отпуск. А вот с наступлением осени культурная жизнь города начнет бить ключом. Кто приедет в краевую столицу в сентябре и октябре, на кого стоит идти и покупать билеты, читайте в нашем обзоре.
15 и 16 сентября
В Молодежном театре Алтая состоятся гастроли новосибирского театра "Красный факел". Коллектив представит барнаульским зрителям психологическую драму "Тектоника чувств" по пьесе классика французской драматургии Эрика-Эммануэля Шмитта в постановке Сергея Чехова. Это рассказ о том, что такое истинная любовь и к чему может привести неосторожное обращение с нежными чувствами.
21 сентября
В филармонии пройдет концерт "Магия саксофона "BIRD with STRINGS". На сцену выйдет израильский саксофонист Роберт Анчиполовский и симфонический оркестр ГФАК.
Выступление Роберта отмечено российской прессой и получило высокие оценки отечественных джазовых мэтров, и вот теперь его смогут услышать барнаульские зрители.
21 сентября
В ДК Сибэнергомаш состоится уникальное событие для барнаульской сцены — большой симфонический концерт "Ходячий замок" по знаменитым аниме-фильмам Хаяо Миядзаки: неповторимые мотивы, японские артисты и непередаваемая атмосфера — вот лишь пара причин, по которым стоит попасть на этот концерт.
23 сентября
На следующий день там же пройдет большой сольный концерт Егора Крида. Артист лейбла Black Star Inc, чьи песни занимают все первые строчки музыкальных чартов и хит-парадов, исполнит на сцене ДК Моторостроителей песни из своего нового альбома "TBA"!
24 сентября
В краевой столице с концертом выступит известный российский хип-хоп- и клауд-рэп-исполнитель Фараон. Выступит музыкант в одноименном клубе.
6 октября
Легендарная группа "Наутилус Помпилиус" отпразднует в краевой столице 35 лет. Лидер группы Вячеслав Бутусов представит в ДК Моторостроителей зрителям совершенно новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы. Концерты станут отправной точкой в большом юбилейном туре по городам России и за рубежом.
9 октября
В театре музкомедии пройдет сценическое семейное шоу братьев Сафроновых "Молния" — это классические и абсолютно новые трюки в грандиозной постановке лучших режиссеров, хореографов, художников и костюмеров России. Братья Сафроновы — иллюзионисты XXI века. Их имена известны как в нашей стране, так и далеко за ее пределами. Критики уже давно называют иллюзионистов "русскими Копперфильдами". Маги создают на сцене невероятные трюки, которым нет никаких объяснений. Зрителей ждут иллюзии, фокусы, магические превращения, опасные трюки и невероятные события.
19 октября
В Барнаул с новой программой "Пунктиром" приедет актриса театра и кино, народная артистка России, учредитель фонда "Подари жизнь", дважды лауреат Государственной премии России, лауреат премий "Золотая маска", "Кинотавр", "Тэфи" и многих других Чулпан Хаматова. За свою карьеру актриса сыграла более 50 ролей в кино и около 30 в театре и на сегодняшний день считается одной из самых востребованных актрис в стране. Вместе с ней участие в концерте примет талантливая молодая пианистка, выпускница Московской консерватории Полина Кондраткова.
Творческий вечер Чулпан Хаматовой – явление нечастое и потому очень ценное. Помимо рассказа о работе в кино и театре, своей жизни и творческом пути, Чулпан прочтет важные для нее стихотворения под аккомпанемент Полины Кондратковой.
27 октября
Музыканту Александру Маршалу 60 лет, и свой юбилейный концерт он проведет в Барнауле. 27 октября в 19:00 в театре драмы он исполнит свои лучшие песни.
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