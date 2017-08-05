Лето — мертвый сезон для концертов, а театры и вовсе уходят в творческий отпуск. А вот с наступлением осени культурная жизнь города начнет бить ключом. Кто приедет в краевую столицу в сентябре и октябре, на кого стоит идти и покупать билеты, читайте в нашем обзоре.

15 и 16 сентября

В Молодежном театре Алтая состоятся гастроли новосибирского театра "Красный факел". Коллектив представит барнаульским зрителям психологическую драму "Тектоника чувств" по пьесе классика французской драматургии Эрика-Эммануэля Шмитта в постановке Сергея Чехова. Это рассказ о том, что такое истинная любовь и к чему может привести неосторожное обращение с нежными чувствами.

21 сентября

В филармонии пройдет концерт "Магия саксофона "BIRD with STRINGS". На сцену выйдет израильский саксофонист Роберт Анчиполовский и симфонический оркестр ГФАК.

Выступление Роберта отмечено российской прессой и получило высокие оценки отечественных джазовых мэтров, и вот теперь его смогут услышать барнаульские зрители.

21 сентября

В ДК Сибэнергомаш состоится уникальное событие для барнаульской сцены — большой симфонический концерт "Ходячий замок" по знаменитым аниме-фильмам Хаяо Миядзаки: неповторимые мотивы, японские артисты и непередаваемая атмосфера — вот лишь пара причин, по которым стоит попасть на этот концерт.

23 сентября

На следующий день там же пройдет большой сольный концерт Егора Крида. Артист лейбла Black Star Inc, чьи песни занимают все первые строчки музыкальных чартов и хит-парадов, исполнит на сцене ДК Моторостроителей песни из своего нового альбома "TBA"!

24 сентября

В краевой столице с концертом выступит известный российский хип-хоп- и клауд-рэп-исполнитель Фараон. Выступит музыкант в одноименном клубе.

1 октября

В рамках программы "Органисты европейских соборов" в филармонии выступит органист католической церкви кантона Ааргау Ян Шпрта из Швейцарии. Он исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Кличка, Берджиха Сметаны и других.