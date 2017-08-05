Суббота, 5 Август, 09:11

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,33
€ 71,69
Brent
$ 51,5
27°
Обь
179см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова Дорожный ремонт – 2017 Рост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Какие музыканты и артисты посетят Барнаул в сентябре и октябре?

, ИА "Амител", Мария Трубина
"Красный факел", известный рэпер Егор Крид и другие гастролеры первых месяцев осени

Лето — мертвый сезон для концертов, а театры и вовсе уходят в творческий отпуск. А вот с наступлением осени культурная жизнь города начнет бить ключом. Кто приедет в краевую столицу в сентябре и октябре, на кого стоит идти и покупать билеты, читайте в нашем обзоре.

15 и 16 сентября

В Молодежном театре Алтая состоятся гастроли новосибирского театра "Красный факел". Коллектив представит барнаульским зрителям психологическую драму "Тектоника чувств" по пьесе классика французской драматургии Эрика-Эммануэля Шмитта в постановке Сергея Чехова. Это рассказ о том, что такое истинная любовь и к чему может привести неосторожное обращение с нежными чувствами.

21 сентября

В филармонии пройдет концерт "Магия саксофона "BIRD with STRINGS". На сцену выйдет израильский саксофонист Роберт Анчиполовский и симфонический оркестр ГФАК.

Выступление Роберта отмечено российской прессой и получило высокие оценки отечественных джазовых мэтров, и вот теперь его смогут услышать барнаульские зрители.

21 сентября

В ДК Сибэнергомаш состоится уникальное событие для барнаульской сцены — большой симфонический концерт "Ходячий замок" по знаменитым аниме-фильмам Хаяо Миядзаки: неповторимые мотивы, японские артисты и непередаваемая атмосфера — вот лишь пара причин, по которым стоит попасть на этот концерт.

23 сентября

На следующий день там же пройдет большой сольный концерт Егора Крида. Артист лейбла Black Star Inc, чьи песни занимают все первые строчки музыкальных чартов и хит-парадов, исполнит на сцене ДК Моторостроителей песни из своего нового альбома "TBA"!

24 сентября

В краевой столице с концертом выступит известный российский хип-хоп- и клауд-рэп-исполнитель Фараон. Выступит музыкант в одноименном клубе.

1 октября
В рамках программы "Органисты европейских соборов" в филармонии выступит органист католической церкви кантона Ааргау Ян Шпрта из Швейцарии. Он исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Йозефа Кличка, Берджиха Сметаны и других.

6 октября

Легендарная группа "Наутилус Помпилиус" отпразднует в краевой столице 35 лет. Лидер группы Вячеслав Бутусов представит в ДК Моторостроителей зрителям совершенно новую программу, в которую войдут любимые хиты прошлых лет, а также современное прочтение песен из репертуара группы. Концерты станут отправной точкой в большом юбилейном туре по городам России и за рубежом.

9 октября

В театре музкомедии пройдет сценическое семейное шоу братьев Сафроновых "Молния" — это классические и абсолютно новые трюки в грандиозной постановке лучших режиссеров, хореографов, художников и костюмеров России. Братья Сафроновы — иллюзионисты XXI века. Их имена известны как в нашей стране, так и далеко за ее пределами. Критики уже давно называют иллюзионистов "русскими Копперфильдами". Маги создают на сцене невероятные трюки, которым нет никаких объяснений. Зрителей ждут иллюзии, фокусы, магические превращения, опасные трюки и невероятные события.

19 октября

В Барнаул с новой программой "Пунктиром" приедет актриса театра и кино, народная артистка России, учредитель фонда "Подари жизнь", дважды лауреат Государственной премии России, лауреат премий "Золотая маска", "Кинотавр", "Тэфи" и многих других Чулпан Хаматова. За свою карьеру актриса сыграла более 50 ролей в кино и около 30 в театре и на сегодняшний день считается одной из самых востребованных актрис в стране. Вместе с ней участие в концерте примет талантливая молодая пианистка, выпускница Московской консерватории Полина Кондраткова.

Творческий вечер Чулпан Хаматовой – явление нечастое и потому очень ценное. Помимо рассказа о работе в кино и театре, своей жизни и творческом пути, Чулпан прочтет важные для нее стихотворения под аккомпанемент Полины Кондратковой.

27 октября

Музыканту Александру Маршалу 60 лет, и свой юбилейный концерт он проведет в Барнауле. 27 октября в 19:00 в театре драмы он исполнит свои лучшие песни.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< август 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
08:48
Пятеро пожарных тушили горящий автомобиль в городе-курорте Яровое 0
08:18
Бабушка с трехлетнем внуком погибли на пожаре в Бийске 0
07:49
Какие музыканты и артисты посетят Барнаул в сентябре и октябре? 0
07:37
Хлеб будет тяжелым: губернатор Алтайского края рассказал об урожае зерновых 4
07:21
Сибирские рок-группы съедутся на фестиваль в Барнауле. Почему это интересно? 1
07:03
Квартиру в элитном жилмассиве продают в Барнауле за 15 млн рублей 1
06:51
Как выбрать арбуз и не отравиться? 9
06:33
Красота спасет Барнаул: великолепные и яркие девушки нашего города 2
06:19
Суббота в Алтайском крае пройдет в условиях аномальной жары 0
06:01
Бывшего начальника УФСИН Горного Алтая отправили в следственный изолятор 1
05:01
Реновация в регионах: более 1000 домов вместо сноса отправили на капремонт 2
04:01
Минздрав: россияне, пережившие 2016 год, продлили свою жизнь на полгода 1
03:01
Нижегородский аэропорт эвакуировали через 6 дней после сообщения о бомбе 0
02:01
Туалетная бумага с твитами Дональда Трампа появилась на Amazon 0
01:01
Новости о подмосковной колбасе с человечиной опровергли в Центре питания 0
00:40
Детский омбудсмен проверила интернат, где сироты лопатами рубили борщевик 2
23:48
Неожиданная новость: в России резко снизилась инфляция 1
23:29
Идея депутата: зачем выбрасывать колбасу, когда можно продать со скидкой? 2
23:16
РПЦ опровергла информацию о священнике, перевозившем сына в багажнике 0
22:58
Заявление Украины о неспособности России достроить мост назвали популизмом 0
22:41
Роскомнадзору осталось забанить 10 миллиардов доменов мессенджера Zello 0
22:16
Шесть млн "квадратов": прокуратура проверяет землю кубанской чиновницы 0
21:41
Врач наркодиспансера отдала колдуну 320 тысяч рублей за снятие проклятия 0
21:28
Приветствующий хозяина кот стал звездой сети 0
21:04
Музей в Китае отказывает в посещении туристам из России 1
20:48
Военные НАТО пройдут по Киеву в День независимости Украины 0
20:23
Лучшую цитату пользователей соцсетей отправят в космос 0
20:02
Владимир Путин два часа плавал за щукой 4
19:48
Scooter в Крыму и премьера "Темной башни": обзор соцсетей 0
19:37
Молния попала в сотрудника американского аэропорта на взлетном поле 0
19:28
Барнаульский зоопарк отпразднует свой седьмой день рождения 6 августа 0
19:08
Коротко о главном: "барнаульский Арбат", ЖКХ и тонкости курортного сбора
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 4 августа
18:50
Российские туристы стали отказываться от отдыха в Абхазии 1
18:33
Фотоновости. Августовская жара в Барнауле 0
18:26
Фонд "Соцгоспроект" ждет в суде Навального из-за его заявлений о Медведеве 4
18:06
Сибирские ученые обнаружили новый вид клещевого риккетсиоза 0
17:49
Мемориал Славы в Барнауле дополнят 25 новыми именами 0
17:48
Региональный закон о курортном сборе в Алтайском крае примут к 1 декабря 2
17:33
"Мы сделаем все": Александр Карлин рассказал, как край готовится к зиме 1
17:22
Тела пенсионерки и ее дочери-инвалида обнаружили в квартире в Братске 0
17:15
Алтайские пенсионеры смогут обратиться в МФЦ для перерасчета пенсий 0
17:05
Штормпрогноз из-за шквалистого ветра объявили на Алтае на 7 и 8 августа 0
16:51
СМИ: Генпрокуратура займется проверкой цен в продуктовых сетях 5
16:38
Прорыв воды произошел в якутской шахте "Мир" 0
16:23
Маршрутка и легковушка столкнулись на перекрестке в Барнауле 0
16:12
Пропавший 2 августа 28-летний барнаулец найден живым 3
16:04
Художник Никас Сафронов подарил губернатору Карлину портрет Путина 10
15:50
Выходные в городе: чем барнаульцам развлечь себя 5 и 6 августа? 0
15:34
Жительница Алтая 15 лет получала пенсию сразу в двух регионах 1
15:21
Мужчина ушел из дачного домика под Барнаулом и бесследно пропал 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.