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Режим чрезвычайной ситуации сняли в Советском районе Алтайского края, который в конце прошлой недели пережил жуткий ураган.
"Обстановка на территории Советского района стабилизировалась. Распоряжением главы администрации района режим ЧС снят. Силы и средства аэромобильной группировки Главного управления МЧС России по Алтайскому краю убыли в место постоянной дислокации в город Барнаул", — сообщили в экстренном ведомстве.
В районном центре, который в результате разгула стихии пострадал больше всего, восстановительные работы продолжаются силами бригад муниципалитета при содействии пожарно-спасательного гарнизона.
В ГУ МЧС по региону добавляют, что с начала работ в селе Советское было отработано 566 заявок. В районном центре от упавших деревьев очистили 60 улиц и два парка, вывезено 970 кубометров мусора.
"Всего в работах было задействовано 256 человек, 58 единиц техники, из которых 138 человек и 19 единиц от МЧС России", — добавляют спасатели.
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