Президент России Владимир Путин пообещал жителям Бурятии, что подумает над тем, чтобы баллотироваться на должность главы государства в 2018 году, сообщает ТАСС.
Такое обещание он озвучил на совещании в Бурятии по вопросу о ликвидации последствий лесных пожаров. Здесь во время телемоста к нему обратились жители Черемушек. Весной этого года в поселке сгорели десятки домов. Жители этого поселка поблагодарили Путина за помощь. Ветеран ВОВ попросил Владимира Путина вновь участвовать в президентских выборах. На это президент ответил:
"Хорошо, я подумаю, спасибо", — сказал глава российского государства.
Комментарии
Как говорил Г. Хазанов - Хрен-ли думать! Все давно продумано! Хлопцу не идти на выборы - смерть, в прямом и переносном смысле. Ибо довел страну до предела, где выборы это не лигитимная смена власти, а продление своего бессменного правления...