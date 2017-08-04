Следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения 50-летнего мужчины, который пропал в начале июня этого года, сообщает пресс-служба СУ СК по Алтайскому краю.
Как сообщается, пропавший Пасюга В.В. ушел из дачного дома, расположенного в Первомайском районе, в неизвестном направлении, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Дело возбуждено по статье "Убийство".
Приметы пропавшего: на вид 40-50 лет, рост 170-175 см, телосложение худощавое, волос русый коротко стриженный, глаза голубые.
Был одет: футболка темного цвета, шорты темного цвета.
Особые приметы: не разгибается мизинец и безымянный палец на правой руке.
Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просят сообщить по телефону: 8 (3852) 29-80-39 или 102, 02.
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