Фотографии с места посадки самолета Air Canada, который чуть не столкнулся с четырьмя другими лайнерами в аэропорту Сан-Франциско, появились в интернете. Об этом пишет сайт газеты "Известия".
Фото: apnews.com
Как ранее сообщалось, инцидент произошел 7 июля. Самолет пролетел в нескольких метрах от других лайнеров. По данным следствия, самолет находился всего в 18 метрах над землей.
СМИ сообщают, что пилот принял за взлетно-посадочную полосу рулежную дорожку, на которой в тот момент находились четыре заправленных самолета с пассажирами. Столкновения удалось избежать только благодаря предупреждению диспетчера.
Комментарии
По данным следствия, самолет находился всего в 18 метрах над землей.********
Высота Боинга чуть более 19 метров. Вопрос: "Как он не задел самолет/ы?"
4.08.2017 15:57
Санёк
где написано что там именно боинги 19 метровые стояли?