Фото: barnaul.org
Обустройство "барнаульского Арбата", который создают на улицах Льва Толстого и Мало-Тобольской в исторической части краевой столицы, завершается.
Как сообщили в пресс-центре городской администрации, подрядчик закончит здесь работы к 1 сентября. "На сегодняшний день сделано 100% ливневой канализации, на 45% обустроены тротуары с помощью брусчатки и нижний слой асфальтобетона", — рассказал председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула Антон Шеломенцев.
Также здесь приводят в надлежащий вид фасады зданий. Эти работы проводятся совместно с отделом по туризму городской администрации.
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К моменту сдачи улиц все архитектурные объекты должны быть также готовы. На улицах уже убрали более 140 рекламных баннеров, на строениях появятся адресные аншлаги, выполненные в едином стиле.
Напомним, пешеходная зона в лице "барнаульского Арбата" возьмет на себя функцию своеобразного "моста" между объектами туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город".
Комментарии
Обустройство "барнаульского Арбата", который создают на улицах Льва Толстого и Мало-Тобольской в исторической части краевой столицы, завершается.
а здание старого сгоревшего БТИ так и будет стоять без крыши как памятник эффективности капиталистической модели экономики
а чё, кроме слова арбат ничего своего придумать нельзя?
а чё, кроме слова арбат ничего своего придумать нельзя?
Нет , как можно, кластер же?
Мне всегда кажется от слова накласть..