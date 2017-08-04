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Жительницу Республики Алтай будут судить в Бийске за то, что в течение 15 лет она незаконно получала пенсионные выплаты сразу в двух регионах России.
Как сообщили в краевой прокуратуре, ущерб от действий женщины составил 1,5 миллиона рублей. Пенсионерке инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.
В надзорном ведомстве уточняют, что обвиняемой с декабря 1992 года в Республике Алтай была назначена и выплачивалась пенсия в связи с работой на Крайнем Севере. В апреле 2001 года женщина получила новый паспорт в Горно-Алтайске в связи с утерей прежнего.
Однако вскоре она нашла старый документ, но не сообщила об этом в регистрационные органы. Затем обвиняемая решила мошенническим путем получать социальные выплаты в соседнем регионе.
"Для осуществления своего плана обвиняемая, переехав в Бийск по паспорту, полученному взамен утраченного, обратилась в Управление пенсионного фонда РФ города Бийска с заявлением для получения пенсии по старости, не сообщив о выплатах таковой в другом субъекте, при этом сообщив об утере вкладыша трудовой книжки", — уточняют детали преступной схемы в прокуратуре.
В итоге женщине назначили пенсию, и она 15 лет получала выплаты сразу в двух соседствующих регионах.
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