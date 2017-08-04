Имена 25 военнослужащих Красной армии, живших в столице Алтайского края, появятся в следующем году на Мемориале Славы в Барнауле. Об этом сообщают в Краевом дворце молодежи.
Как уточняют в ведомстве, все эти 25 человек воевали и погибли в составе частей и соединений, сформированных на территории Алтайского края. Как сообщается, все бойцы из 28-й бригады погибли в Севском рейде в марте 1943 года. Солдаты из Алтайского края, служившие в 74-й бригаде, погибли в конце ноября — начале декабря 1942 года в ходе операции "Марс". Конники из 87-й кавалерийской дивизии погибли в болотах Мясного Бора в ходе Любанской операции. Бойцов из 178-й стрелковой дивизии Дмитрия Воробьева и Дмитрия Распономарева убили под Ржевом. Лейтенант Александр Зиновьев погиб при освобождении Новосокольников Псковской области в январе 1944 года.
Таким образом, барнаульский Мемориал Славы в 2018 году пополнится следующими фамилиями:
- 28-я отдельная лыжная бригада: Петр Воробьев, Анатолий Кошатенко, Владимир Кужелев, Борис Молк, Александр Огарков и Александр Сатинов;
- 74-я отдельная стрелковая бригада: Анатолий Дадонов, Иннокентий Ермаков, Алексей Лобачев, Анатолий Соломин, Федор Тимощенко и Николай Цыганков;
- 87-я кавалерийская дивизия: Демьян Исевинов, Григорий Лапердин, Андрей Лихачев, Павел Мизенцев, Константин Мюсов, Василий Пономарев, Михаил Речкунов, Николай Третьяков, Дмитрий Ципин и Пракифис Шитков;
- 178-я стрелковая дивизия: Дмитрий Воробьев, Александр Зиновьев и Дмитрий Распономарев.
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