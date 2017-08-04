Руководство краевого многофункционального центра и отделение ПФР по Алтайскому краю подписали соглашение, согласно которому теперь в МФЦ можно будет обращаться с заявлениями о перерасчете размера пенсии. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.
В ведомстве ПФР подчеркнули, что новая функция делает услуги более доступными. Начальник отдела организации работы клиентских служб ОПФР по Алтайскому краю Наталья Стакина пояснила, что принимать заявления от пенсионеров краевой столицы в МФЦ начнут с 7 августа по следующим адресам:
- улица Шукшина, 32а (тел. 43 46 06);
- улица Павловский тракт, 58г (тел. 20 05 50);
- проспект Ленина, 179 (тел. 35 71 09);
- проспект Ленина, 6 (тел. 35 32 88);
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