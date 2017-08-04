Фото: правительство Алтайского края
Один из самых известных российских художников современности Никас Сафронов подарил губернатору Алтайского края Александру Карлину авторскую копию портрета президента страны Владимира Путина, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Творение мастера было передано по поручению Карлина на хранение в Государственный художественный музей Алтайского края. Портрет президента привез сотрудникам музея заместитель председателя правительства Андрей Щукин.
Никас Сафронов презентует в Барнауле выставку своих избранных работ. Она начнет работу уже 4 августа в выставочном пространстве барнаульского музея "Город". Выставку можно будет посетить до 10 сентября.
Отметим, что известный художник неоднократно бывал в Алтайском крае. Так, несколько лет назад он приезжал в село Сростки на завершение Шукшинского кинофестиваля и вместе с Александром Карлиным возложил цветы к памятнику нашему земляку.
Комментарии
И он сразу замироточил...
А что? Хороший портрет хорошего человека нарисованный хорошим художником. Только вот почему сразу в музей? Почему не на выставку? Прячут шедевр от широкого зрителя?
раньше лениных лепили рисовали, теперь путиных...
"Страна непуганых идиотов."(с)
Коля, в музей-это как раз для широкого зрителя
А Щюкин какой орёл ,далеко улетит.
В музей поле чудес.