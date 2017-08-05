Жаркая и дождливая погода ожидает жителей Алтайского края в субботу, 5 августа. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в этот день столбик термометров в этот день поднимется до +28...+33 градусов.

В северных и северо-восточных районах пройдут дождь, гроза. Ветер в этот дунь будет дуть юго-западный с переходом на северо-западный днём 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14-19.

В Барнауле в конце дня также возможен дождь и гроза. Воздух прогреется до +28...+30 градусов. Ветер будет дуть западный днем 6-11 метров в секунду.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение на 7 и 8 августа.В эти дни ожидаются дожди, грозы, местами сильные ливневые дожди, град, усиление ветра до 13-18 метров в секунду, местами шквалы до 19-24 м/с. Также в регионе в южных районах ожидается аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха плюс 30 … 34˚С.