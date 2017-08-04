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Генеральная прокуратура может заняться проверкой цен в продуктовых сетевых магазинах, сообщает "Коммерсант".
По информации издания, работники правоохранительного ведомства встречались с представителями некоммерческих продовольственных организаций и обсуждали тему ущемления прав производителей продуктов со стороны оптовых покупателей.
Вполне возможно, что в скором времени прокуроры вместе с антимонопольщиками будут проводить проверки ретейлеров с целью пресечь высокие наценки сетевых магазинов.
Также известно, что ранее Генпрокуратура получала от депутатов Госдумы, в том числе от Ирины Яровой, запросы, касающиеся взаимодействия поставщиков продуктов и ретейлеров.
Отметим, что, например, в 2015 году прокуратура уже занималась проверками продовольственного рынка. Это произошло после резкого ухудшения экономической ситуации в стране и разгона продовольственной инфляции.
Комментарии
Сколько раз уже проводились всякие проверки, всякими органами, результат один - никакой!
Самое гласное постоянно искать врагов. И находить все новых и новых.