Новосибирские ученые обнаружили новый вид клещевого риккетсиоза, который до этого считали патогенным, сообщает РИА Новости.
Исследователи утверждают, что клещ во время присасывания передает человеку возбудителей ряда заболеваний, в том числе и внутриклеточных паразитов риккетсий – возбудителей клещевых риккетсиозов. Еще недавно ученые считали, что в Западной Сибири есть только один клещевой риккетсиоз — клещевой тиф.
Но три года назад на Алтае нашли дальневосточный клещевой риккетсиоз. А в прошлом году ученые выявили еще один — новый вид. Тогда у семи пациентов был выявлен возбудитель клещевого сыпного тифа и у трех пациентов была обнаружена ДНК риккетсий вида Rickettsia raoultii.
Сотрудники новосибирского университета утверждают, что этот вид риккетсий широко распространен в клещах в азиатской части России. Специалисты уверены, что этот тип мог существовать и раньше в Западной Сибири, но его не выявляли из-за нетипичных симптомов.
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