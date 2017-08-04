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Тела двух женщин — пенсионерки и ее дочери-инвалида — обнаружены в одной из квартир в городе Братске, сообщили в управлении Следственного комитета по Иркутской области.
В ведомстве уточняют, что накануне в полицию обратились жильцы дома по улице Гагарина, которые заявили, что из соседней квартиры исходит трупный запах.
"На месте происшествия следователями были обнаружены тела двух женщин с гнилостными изменениями: матери 1945 года рождения и дочери 1975 года рождения. Установлено, что дочь являлась инвалидом детства I группы, нигде не работала", — указывают в СКР.
Известно, что женщины вели затворнический образ жизни. По предварительным данным, их смерть наступила не менее трех-четырех дней назад.
В данный момент тела направили на судмедэкспертизу для установления причин смерти.
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