Фонд поддержки социально значимых государственных проектов подал иск о защите чести и достоинства против известного российского оппозиционера Алексея Навального и его "Фонда по борьбе с коррупцией". Об этом пишет РИА Новости.
Причиной судебного разбирательства стало заявление оппозиционера о том, что якобы бизнесмен Алишер Усманов подарил указанному фонду усадьбу и "этот подарок является взяткой премьер-министру Дмитрию Медведеву". Отметим, что стоимость усадьбы оценивается в пять миллиардов рублей.
Истец считает, что такая информация создает плохую репутацию фонду. Также, по мнению истца, ответчики специально создают впечатление, будто "Соцгоспроект" причастен к преступной схеме.
Кроме этого, фонд намерен требовать опровержения информации, которую ранее распространил Навальный. Речь идет о том, что фонд не занимается благотворительностью.
Комментарии
твари охреневшие
Откуда у бывшего препода поместье за 70 млд.?
Нет денег на медицину и тут такая роскошь за 70 млд. Продай это и отдай деньги больным детям на лечение, если ты справедливый и порядочный, раз Навальный соврал.