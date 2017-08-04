Премьера "Темной башни"
3 августа в прокат вышел экранизированный роман Стивена Кинга "Темная башня".
Свои рецензии на фильм уже написали посмотревшие ленту.
Фото не соответствует описанию, здесь будет про Темную Башню 🤦🏻♀️ спойлеры, если что 🤦🏻♀️ Это самая печальная экранизация ever. Почему, ну почему из одной не очень объемной книги Хоббит сделали аж три растянутых фильма, а из 7 (!) книг цикла ТБ сняли выжимку-пародию на 1 час 37 минут?! Ну как так-то?! Естественно, кино вообще не о том, но почему неправильно переведена клятва стрелка, неужели хоть ее нельзя было оставить в покое? А диалог Роланда и Джейка, когда вместо колы Роланд пьёт сахар? Это как вообще?? На этом фоне темнокожий Роланд уже даже не задевает😭 короче, тем кто читал, лучше не смотреть 😭 #темнаябашня #кино #темнаябашнякино #фильмтемнаябашня
Я не имею привычки писать длинных постов, но сегодня мне захотелось поговорить. Сегодня вышел в прокат фильм "Темная башня". Не знаю, много ли тут найдётся людей, кто читал книгу, но думаю они поймут. Я сразу себя настраивала, что фильм будет не такой, как книга. Уже после просмотра трейлера возник сильнейший диссонанс — главную роль играет чёрный? Мать вашу, вы серьёзно? Нет, я не расистка, но эта не та роль, которую нужно было приносить в жертву расовому равноправию. Но расстроило даже не это. Сложилось ощущение, что создатели фильма разобрали сюжет книги, как пирамидку, а затем сложили из неё что-то совершенно другое, в своём порядке и со своими правилами. В книге больше место уделяется символам, судьбе, неслучайным совпадениям. В фильме часть из них мелькает, но не знающий человек даже не обратит на это внимание, а ведь в этом столько смысла. Я читала статью о том, как долго пытались экранизировать этот цикл, что киностудии отказывались его снимать из-за огромного бюджета. В итоге вышло то, что вышло. Совершенно другой сюжет, мало что имеющий общего с книгой. Не читавшие, а вам хоть понравилось? Выскажите своё мнение, а то у меня в голове это все совершенно не укладывается. Пойду почитаю отзывы критиков. Долгих дней и приятных ночей😌 #темнаябашня #темнаябашнякино
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Группа прилетела на полуостров, чтобы принять участие в фестивале ZBfest в Балаклаве. Отмечается, что Украина сказала, что посадит в тюрьму музыкантов, если они дадут концерт в Крыму.
Однако вокалист группы заявил, что их творчество вне политики.
"У нас Scooter, у них — Мэнсон", "Красавчик Scooter!", "Смешивать политику и попсу – это так по-западному, по-либеральному!" — реагируют пользователи соцсетей, вспоминают Мэрилина Мэнсона, однако находятся и те, кто считает поступок группы опрометчивым.
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"Здорово!", "Круто!", "Какие красивые птицы", "Очень красиво наблюдать за их полетом!" — восхищаются барнаульцы.
Amic.ru предлагает вам посмотреть, как выпускали птиц на волю.
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