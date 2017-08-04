В Алтайском крае ведутся интенсивные работы по подготовке региона к зиме. По данным на 1 августа, которые приводит Минстрой России, в целом по стране к зиме подготовлено 40% жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры. В Алтайском крае работы выполнены уже на две трети. Об этом сообщил губернатор региона Александр Карлин.

При этом он отметил, что протяженность водопроводных и теплосетей и других объектов коммуникации в Алтайском крае одна из самых больших в стране.

Губернатор подчеркнул, что наиболее интенсивные работы ведутся на ряде площадок, которые еще год назад были проблемными. Например, нормализуется ситуация в Рубцовске. Теперь работы здесь ведутся в соответствии с принятым ранее графиком. Ранее было отставание из-за погодных условий и подтоплений. При этом городу выделены дополнительные средства на реконструкцию системы водоотведения.

"Поможем в проведении неотложных работ на очистных объектах, которые занимаются канализованием и очисткой сточных вод в городе. Таким образом мы надеемся, что в целом обстановка в Рубцовске нормализуется", — отметил Карлин.

В Барнауле серьезные работы выполнены Барнаульским водоканалом. "Это обеспечит надежное функционирование системы водоотведения в городе на многие десятилетия вперед", — отметил глава региона. Многое сделано на тепловых сетях.

Запасы топлива на котельных, которых в крае насчитывается около 2000, составляют порядка 70%.

На ТЭЦ — уже в два раза превышают нормативные.

"Не хочу утверждать, что везде все без проблем. Но ситуацию по подготовке к зиме мы держим на контроле", — сказал Александр Карлин.

Он также сообщил, что в крае создан специальный резервный фонд, закуплено оборудование и материалы, чтобы в случае необходимости оперативно прийти на помощь муниципалитетам.

Кроме того, за счет средств краевого бюджета закуплен резервный запас угля "для подстраховки"."Мы сделаем все, чтобы подойти к началу отопительного сезона с уверенностью, что система жизнеобеспечения будет работать надежно и люди не будут испытывать каких-либо неудобств", — подчеркнул губернатор.