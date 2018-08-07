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"Взрывная блондинка": лучшие образы в кино актрисы Шарлиз Терон

, ИА "Амител"
Фотографии одной из главных красавиц Голливуда

Одна из самых красивых актрис Голливуда, обладательница премии "Оскар" Шарлиз Терон, 7 августа отмечает свой 43-й день рождения.

За свою карьеру актриса сыграла почти в 50 фильмах. Широкую известность она получила в 1997 году после картины "Адвокат дьявола", где Терон выступила партнершей по съемочной площадке для Аль Пачино и Киану Ривза. Дальше были работы в фильмах "Правила виноделов", "Жена астронавта", "Сладкий ноябрь". В 2003 году Терон получила премию "Оскар" за роль проститутки-убийцы. Для фильма актриса набрала 13 килограммов лишнего веса. В последние годы Шарлиз Терон стала появляться в коммерческих проектах.

Например, недавно вышел на экраны "Форсаж 8", где она сыграла главную злодейку. Предлагаем в честь дня рождения Шарлиз Терон вспомнить самые яркие ее образы в кино.

 

 


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Комментарии

7.08.2017 08:37
- гость -

Сибирячки не хуже!

0  0
7.08.2017 08:47
- гость -

И все равно хороша!

0  0
7.08.2017 09:56
- гость -

"взрывная блондинка" - конкретно русофобский фильм.

0  0
7.08.2017 12:43
- гость -

Очень красивая уроженка Африки.

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