Российские туристы аннулируют путевки на отдых в Абхазии, сообщает портал "Утро.ру" со ссылкой на Российский союз туриндустрии.
Как рассказали изданию в турагентствах, пока аннулировано не более десятка заявок, но продажи начали снижаться с каждым днем на 25%. Подобную ситуацию специалисты ждут и в последующие дни.
В других туркомпаниях отмечают, что туристы обеспокоены сложившейся ситуацией в этой стране. Также эксперты говорят, что за полгода спрос на отдых в этой стране упал на 50% по сравнению с прошлым годом.
В министерстве по туризму Абхазии отметили, что все курорты продолжают функционировать в прежнем режиме.
Ранее сообщалось, что 2 августа прогремел взрыв на складе боеприпасов в Абхазии. Тогда два человека погибли, еще 64 пострадали. А до этого сообщалось, что произошло нападение на туристов из Москвы, один из которых погиб.
Комментарии
Горцам пора вспомнить о своей гостеприимности и перестать разбойничать, как абрекам, ведь никто кроме Россиян не станет защищать их и строить инфраструктуру.