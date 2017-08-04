Барнаульский зоопарк "Лесная сказка" в воскресенье, 6 августа, отмечает свой седьмой день рождения, сообщается на официальном сайте заведения.
"На входе будут встречать яркие ходулисты, ансамбль старинного танца устроит настоящий старинный бал, в клетках с медведем, львом и волком будут играть талантливые барнаульские музыканты. А шаржист с удовольствием порадует своими работами. Гарантируем культурный шок и море прекрасного настроения!" — сказано в сообщении.
В зоопарке будут рады разделить со всеми горожанами свой праздник.
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