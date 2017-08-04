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Региональный закон о введении курортного сбора в Алтайском крае, который вначале будет действовать лишь в Белокурихе, примут в регионе до 1 декабря. Об этом на "Медиалоге" журналистам рассказал губернатор Александр Карлин.

По его словам, в регионе уже действует рабочая группа по вопросу введения курортного сбора, в состав которой вошли представители санаторно-курортного и туристического бизнеса, общественности и заинтересованных региональных органов власти. Завершается подготовка проекта регионального закона, который должен быть принят до 1 декабря.

"Мы постараемся внести его уже на ближайшей сессии, чтобы не спеша рассмотреть проект в региональном парламенте. Тем более что надо принять подзаконные правовые акты", — отметил глава региона. В законе будет обозначен исчерпывающий перечень льготных категорий граждан, которые освобождаются от уплаты курортного сбора, механизм его уплаты, ответственность за нарушение норм законодательства о курортном сборе и другие принципиальные вопросы в части введения курортного сбора и направлений его использования", — отметил глава региона.

Александр Карлин добавил, что курортный сбор точно не будет взиматься с детей. Возраст определят наши законодатели, возможно, они установят и другие льготные категории.

Глава региона добавил, что ставка сбора, которая в соответствии с федеральным законодательством составляет 50 рублей, в Алтайском крае не будет максимальной. Это не приведет к существенному удорожанию путевок и будет экономически приемлемым для всех отдыхающих. Первым курортом в крае, где введут сбор, скорее всего, будет только Белокуриха. В качестве операторов, на которых возложат обязанность по взиманию курортного сбора, выступят санатории, гостиницы и пансионаты.

"Курортный сбор – это форма привлечения пользователей ресурса к совершенствованию качества этого ресурса. В Белокурихе 70% людей отдыхают не первый раз. Как правило, из трех отдыхающих двое приедут и в последующие годы, и курортный сбор, который они заплатили, будет работать на них. Это будут инвестиции в обслуживание самих себя", – сказал Карлин.

Ранее президент страны Владимир Путин подписал закон о введении курортного сбора в четырех регионах страны с 1 мая 2018 года.