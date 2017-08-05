Фото: avito.ru
Трехкомнатную квартиру площадью 130 квадратных метров продают в элитном жилом массиве на Змеиногорском тракте в Барнауле, сообщается на сайте avito.ru.
Жилье стоимостью 15 миллионов рублей находится на пятом этаже кирпичной восьмиэтажки. Продавец здания акцентирует внимание, что квартира является очень светлой и уютной.
Есть две лоджии площадью 10 квадратных метров каждая.
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"В квартире выполнен дорогой и качественный ремонт. На территории есть просторные детские площадки, зона барбекю, фонтаны и многое многое другое. Встроенная кухня, техника, встроенная мебель, дорогой кафель", — также отмечается в объявлении.
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