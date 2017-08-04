Президент Владимир Путин побывал в тувинской тайге, где занимался подводной охотой и совершал переходы по горам, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет "Российская газета".
"С учетом разницы во времени 1-3 августа по пути в Благовещенск Владимир Путин сделал почти двухдневную остановку в Тыве, побывал в труднодоступной тайге, где порыбачил на каскаде горных озер, занимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам, по порогам, протокам, на моторных лодках и плотах", — сообщил Песков.
Также глава государства совершил пешие и на квадроциклах переходы по горам. Сопровождали его министр обороны Сергей Шойгу, главы Хакасии и Тывы.
"Как известно, президент не первый раз посещает такие края для отдыха, но при этом он старается каждый раз выбирать разные места, так было и на этот раз", - отметил Песков.
Во время подводной охоты на маску установили камеру "go pro", поэтому есть уникальные кадры охоты президента на щук. Все эти видео и фотоматериалы, включая съемки природы с квадрокоптера, в Кремле опубликуют в понедельник.
"Президент хорошо занимался подводной охотой: гонялся за одной щукой два часа, никак не мог подстрелить, но все равно своего добился", — рассказал Песков.
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