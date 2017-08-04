Американское аэрокосмическое агентство НАСА с 1 августа начало собирать высказывания пользователей соцсетей, чтобы лучшее из них передать на один из зондов миссии "Вояджер", которая в сентябре отпразднует 40 лет работы в космосе, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт НАСА.
Пользователи должны опубликовать свои сообщения в социальных сетях под хештегом #MessageToVoyager до 15 августа. Лучшее из высказываний будет выбрано при помощи общественного голосования, которое пройдет с 23 по 29 августа.
5 сентября сообщение будет направлено на золотую пластинку зонда "Вояджер-1".
"Наша планета может исчезнуть, но "Вояджер" еще долго будет путешествовать в космосе и нашей галактике. Что бы вы хотели добавить в сообщение капсулы времени? Какие добрые пожелания есть у вас для нашего межзвездного посланника?" - заявила телеканалу CNN проектный менеджер миссии Сьюзи Додд.
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