Представители НАТО примут участие в праздновании Дня независимости Украины, сообщает RT со ссылкой на министра обороны Украины Степана Полторака.
"В этом году очень многие наши партнеры изъявили желание участвовать в праздновании Дня независимости Украины. Рядом с нами будут находиться и представители вооруженных сил альянса и наших партнеров, с которыми мы работаем, с которыми мы учимся и которые помогают нам вместе проводить реформу вооружённых сил и Министерства обороны", — рассказал Полторак.
Он добавил, что в праздновании примут участие представители около десяти стран.
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