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Музей в Китае отказывает в посещении туристам из России

, ИА "Амител"
В музее представлены страницы истории, которые не красят русско-китайские отношения

Фото: zhzhitel.livejournal.com

Айгуньский исторический музей в Китае отказывает в посещении путешественникам из России, рассказал в своем блоге в "Живом ЖурналеАлександр Никулин (псевдоним zhzhitel).

Он рассказал, что во время отдыха в Китае он попытался попасть в музей, который расположен в поселке Айгунь в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны, но ему не продали билет. С аналогичной проблемой сталкиваются и другие российские туристы. 

Музей в основном посвящен Айгуньскому договору, заключенному между Российской империей и Китаем в 1858 году. В соответствии с договором, левый берег Амура (от реки Аргунь до его устья) стал территорией России. 

В Китае договор считается неравноправным. В противном случае Россия грозила военным вторжением.

В музее представлены связанные с договором документы, карты, картины и даже восковые фигуры подписавших документ людей.

Есть свидетельства, что помимо Айгунского договора в музее представлены и другие страницы истории, которые не красят русско-китайские отношения, в частности, китайский погром в Благовещенске в 1900 году. Тогда было убито несколько тысяч китайцев, проживавших на русском берегу Амура.

Один из отзывов о музее:

Валерий К, Владивосток, Россия
Музей, где собраны материалы о том, какие звери россияне... попасть сюда русскому человеку — большая проблема, просто не пустят, найдут причину... но есть обходной путь: надо иметь азиатскую внешность и уметь говорить по-китайски, тогда сможете "насладиться" зверствами предков — оформлено все на достаточно высоком уровне.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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