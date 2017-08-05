Фото: 42.fsin.su

Уроженец Барнаула, начальник ГУФСИН по Кемеровской области Константин Антонкин (на фото, слева), подозреваемый в особо крупном взяточничестве, решением суда от 4 августа отправлен в следственный изолятор.

"По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения", — сообщили в управлении Следственного комитета по Кузбассу.

Срок ареста Антонкина – до 1 октября. Содержать его будут в СИЗО на территории Новосибирской области.

Портал Amic.ru сообщал, что генерал-майора внутренней службы Константина Антонкина подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Суть претензий органов следствия к начальнику кузбасского ГУФСИН сводится к тому, что в 2012 году он, как полагают в СКР, предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение государственного контракта на сумму порядка 60 миллионов рублей.

Договор предусматривал разработку проектно-сметной документации ремонтно-строительных работ следственного изолятора. За свои услуги, по версии следствия, Антонкин попросил оформить в собственность выбранный им земельный участок и построить там дом.

"Когда предприниматель согласился, подозреваемый убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с указанной организацией", — отмечали в СКР.

Также отметим, что господин Антонкин родился в Барнауле, здесь же окончил политех. Еще одно высшее образование получил в Московском институте МВД России. С 2006 по 2008 год он возглавлял УФСИН по Республике Алтай. После этого был заместителем начальника УФСИН России по Алтайскому краю, а в мае 2011 года стал руководителем этой же структуры в Кузбассе.