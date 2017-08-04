Прокуратура Краснодарского края проверяет данные, указанные в декларации первого замглавы Новопокровского района Оксаны Варавиной, из которых следует, что в ее собственности в общей сложности находится 6 миллионов квадратных метров земли, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Декларация о доходах чиновницы была опубликована на официальном сайте районной администрации. Из документа следует, что чиновница владеет 38 земельными участками, общая площадь которых составляет около 6 миллионов квадратных метров, а ее доход за прошлый год составил 14,4 миллиона рублей.
По информации прокуратуры, доход чиновницы за прошлый год составил всего 680 тысяч рублей, а остальная сумма, указанная в декларации, принадлежит ее мужу, который является фермером и ведет предпринимательскую деятельность.
"Прокуратура проверяет данные, указанные в декларации чиновницы", — сообщил представитель ведомства.
Новопокровский район расположен на северо-востоке Краснодарского края. Район занимает 215 тысяч гектаров или 2,9% территории региона. В районе проживают более 48 тысяч человек. Основу экономики составляют сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия.
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