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Роскомнадзору осталось забанить 10 миллиардов доменов мессенджера Zello

, ИА "Амител"
Приложение де-юре в Рунете блокируется, но де-факто продолжает работать

Фото: Ok.ru

Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов серию технических доменов из Amazon Web Services. Именно эти домены использует запрещенный ведомством в апреле 2017 года мессенджер Zello, пишет "Роем".

Как подсчитал предприниматель Михаил Климарев: "Zello подпилили незамысловатый скриптик, который меняет технологический домен в приложении, текущий домен начинает деградировать. Официально заявляю, что существует такая наука - комбинаторика. И в соответствии с ней рандомное число из 10 цифр имеет 10 миллиардов комбинаций перестановки".

Причем, как отмечается, вместе с цифрами еще и буквы могут быть. Пример заблокированного домена:

Этой весной разработчик Zello отказался регистрировать приложение в России в качестве "организатора распространения информации", поскольку по "закону Яровой", им бы пришлось хранить и выдавать уполномоченным органам данные пользователей. У Роскомнадзора не осталось выбора, кроме как заблокировать мессенджер. Однако фактически приложение может работать еще очень и очень долго. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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