Роскомнадзор внес в Реестр запрещенных сайтов серию технических доменов из Amazon Web Services. Именно эти домены использует запрещенный ведомством в апреле 2017 года мессенджер Zello, пишет "Роем".

Как подсчитал предприниматель Михаил Климарев: "Zello подпилили незамысловатый скриптик, который меняет технологический домен в приложении, текущий домен начинает деградировать. Официально заявляю, что существует такая наука - комбинаторика. И в соответствии с ней рандомное число из 10 цифр имеет 10 миллиардов комбинаций перестановки".

Причем, как отмечается, вместе с цифрами еще и буквы могут быть. Пример заблокированного домена:

Этой весной разработчик Zello отказался регистрировать приложение в России в качестве "организатора распространения информации", поскольку по "закону Яровой", им бы пришлось хранить и выдавать уполномоченным органам данные пользователей. У Роскомнадзора не осталось выбора, кроме как заблокировать мессенджер. Однако фактически приложение может работать еще очень и очень долго.