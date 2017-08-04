Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал слова министра юстиции Украины Павла Петренко о том, что Россия не сможет завершить строительство моста через Керченский пролив.

"Заявление, безусловно, неадекватное. Оно свидетельствует о том, что, к сожалению, украинское государство до сих пор не готово признать объективную действительность, которая существует. В собственных головах они живут в затуманенном состоянии. Говорят, что Крымский мост не будет построен, — это очередная пустая риторика в отношении нашей республики", — сказал Ганжара.

Он напомнил, что большая часть моста в Крым через Керченский пролив уже отстроена: "Сегодня автотранспортная часть моста уже на 70% готова. И мы глубоко убеждены, что его первая часть будет введена в эксплуатацию в 2018 году, а вторая — к 2019 году".

Ганжара подчеркнул, что строительство не просто идет по плану, а даже немного опережает график.