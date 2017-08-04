Екатеринбургская епархия Русской православной церкви опровергла информацию о священнике, перевозившем сына в багажнике автомобиля, сообщает РИА Новости.

Ранее в пятницу, 4 августа, следственное управление СК РФ по Свердловской области сообщило, что проводится проверка информации о том, что священник в городе Верхняя Пышма перевозил ребенка в багажнике автомобиля.

Как разъяснили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, одно из местных СМИ опубликовало видеозапись, на которой священнослужитель Екатеринбургской епархии с сыном, выйдя из продуктового магазина, укладывают в автомобиль покупки, после чего мальчик забирается в машину через дверь багажного отделения. В заголовке публикации заявлялось, что священнослужитель перевозит в багажнике ребенка, а продукты возит в салоне.

"По итогам изучения видеозаписи становится очевидно, что ребенок, забравшись в багажное отделение хэтчбэка Skoda Octavia, перемещается на задний ряд пассажирских сидений автомобиля. Этот факт достоверно подтверждает сам водитель — иерей Андрей Букин, настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского города Верхняя Пышма, член муниципальной Общественной палаты, отец пятерых детей", — говорится в заявлении епархии.

Сам Букин отметил, что в течение уже нескольких дней дети активно играют в десантников, поскольку 2 августа был день ВДВ.

"Дети играют в прыжки с парашютом, преодолевают всевозможные препятствия, пристегиваются в детском кресле ремнями безопасности, как настоящие летчики, и забираются в автомобиль, как в БТР, только через заднюю дверь", — сказал Букин. Свидетелем такой игры и стал автор видео.

"Прискорбно, что слова этого очевидца о том, что священник возит ребенка в багажнике, стали самой тиражируемой новостью региона и страны. Что весьма уважаемые СМИ не удосужились хоть сколько-нибудь внимательно ознакомиться с видеозаписью и критически оценить столь категоричные подозрения лица, осуществившего видеосъемку, в отношении человека в рясе. Считаем, что в данной ситуации СМИ продемонстрировали непрофессиональный подход и нарушили профессиональную этику в погоне за горячими новостями, повышающими посещаемость ресурса", — говорится в заявлении епархии.