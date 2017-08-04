Член Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов намерен предложить регулирование продажи продуктов с истекающим сроком годности, пишет "Парламентская газета".

К такой инициативе депутата подтолкнул видеоролик, где жители Самары устроили битву за продукты из мусорного контейнера.

"Это выглядит отвратительно. Зачем выбрасывать колбасу на улицу, если можно сделать специализированный прилавок, с которого малообеспеченные группы населения могли бы покупать ее со скидкой?" - негодует депутат Госдумы.

Как пояснил парламентарий, когда до истечения срока годности продуктов питания остается два-три дня, магазин может продавать эту продукцию со значительной скидкой, чтобы еду покупали люди, если нет денег купить ее по обычной цене.