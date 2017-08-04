Инфляция в России по данным за июль впервые опустилась ниже предположений Центробанка, составив 3,9%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Росстата.

Столь резкого снижения инфляции из аналитиков не ожидал никто. Так, согласно прогнозам, инфляция должна была снизиться с 4,4% в июне до 4,3% в июле. А получилось сразу 3,9%.

Ниже прогнозов оказалась и базовая инфляция, сократившаяся до исторического минимума — с 3,5% до 3,3%.

Существенное влияние на снижение инфляции на продовольственные товары, как отмечает Росстат, оказало удешевление овощей и фруктов. Так, цены на капусту белокочанную снизились на 34,5%, картофель - на 21,2%, свеклу, помидоры, огурцы, бананы и лимоны — на 8,3-15,2%.