Проверка, инициированная детским омбудсменом Анной Кузнецовой, подтвердила нарушения в интернате для сирот в Коми. Об этом сообщает пресс-служба аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Инцидент произошел в Пажгинской школе-интернате в Коми. В результате шесть детей получили сильные ожоги (на фото ожоги, которые получил один из детей).

"Установлен факт привлечения воспитанников интерната к рубке борщевика на территории учреждения с нарушениями требований СанПиН. Также установлено получение воспитанниками химических ожогов кожи в результате контакта с борщевиком, при этом телесные повреждения у двоих воспитанников квалифицированы как причинение лёгкого вреда здоровью", — говорится в сообщении.

Как отмечается, руководство интерната отрицало, что выгнало детей рубить ядовитый борщевик лопатами без рукавиц и спецодежды.

Ранее председатель СКР Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства разобраться в ситуации.