В сети появилась информация от некоего сотрудника Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии об обнаружении человеческого ДНК в колбасе подмосковного производителя, сообщает НСН.

В самом исследовательском центре опровергли проведение исследований колбасы, отметив, что Центр не выполняет ни контролирующие, ни надзорные функции.

Пользователи российского интернета отреагировали на информацию по-разному: одни писали, что страшно жить, другие требовали расправы над производителем, а третьи отшучивались, рассказывая истории про отрубленные пальцы рабочих предприятия и конвейере "по переработке" гастарбайтеров.