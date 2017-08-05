В продаже на онлайн-ритейлере Amazon появилась туалетная бумага с твитами Дональда Трампа, сообщает НСН со ссылкой на газету Washington Examiner.

Издание отмечает, что среди твитов можно встретить и те, что были написаны Трампом до того, как занял кресло главы Белого дома.



Стоимость одной упаковки туалетной бумаги вместе с экспресс-доставкой составляет почти 12 долларов.

Трамп неоднократно критиковал президента Amazon Джеффа Безоса, который также является владельцем газеты The Washington Post. Президент США обвинял его и издание в создании "фейковых новостей".