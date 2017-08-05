Смертность населения в России в 2016 году продолжала сокращаться во всех возрастных категориях, и тенденция является устойчивой и в текущем году, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Как следует из информации, представленной на сайте министерства, в 2016 году смертность от основных причин сократилась, и аналогичная динамика продолжается на протяжении текущего года.

В Минздраве также уточнили, что за 2016 год удалось увеличить на полгода продолжительность жизни.

За пять лет, как отмечается, продолжительность жизни в России увеличилась на 1,6 года. "Впервые достигнув 72 лет", — рассказали в ведомстве.