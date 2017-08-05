Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в рамках выборочного мониторинга обнаружили в регионах более одной тысячи предназначенных к сносу аварийных домов, которые были включены в местные программы капитального ремонта, сообщается на сайте организации.

Примечательно, что сами программы капремонта для изношенных домов рассчитаны на период до 20 лет. В ОНФ заверили, что результаты проведенного исследования будут переданы представителям Минстроя.

"Мониторинг показал, что нередко проведение капремонта в аварийных домах, которые уже сейчас подлежат расселению и сносу, запланирован на 2041-2043 годы. Непонятно, что там собираются ремонтировать и зачем их заносят в планы", — отметила члена Центрального штаба ОНФ Светлана Калинина.

В частности, мониторинг ОНФ выявил, что в Новосибирской области участниками региональной программы капремонта стали более 150 аварийных домов, в Еврейской автономной области — 107.

"В региональную программу капремонта Архангельской области оказались включены более 1100 деревянных домов, построенных во времена Великой Отечественной войны, физический износ которых сегодня близок к 100%", — говорится в сообщении ОНФ.

Один из деревянных архангельских домов, что примечательно, оказался включен даже в программу по переселению жителей из аварийного и ветхого жилья на 2017 год. Несмотря на это, капремонт там намерены провести в 2020-2022 годах.