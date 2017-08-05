Несмотря на непогоду, урожай в 2017 году в Алтайском крае будет "не ниже среднемноголетнего". Такой осторожный прогноз на урожайность дал губернатор региона Александр Карлин во время традиционного Медиалога с журналистами 4 августа.

"Иными словами у вас не будет законных оснований называть этот неблагоприятным для сельского хозяйства", — сказал губернатор.

При этом он подчеркнул, что в этом году "хлеб будет тяжелым" и это понятно всем, даже не специалистам.

Губернатор обратил внимание, что из-за погоды, когда ливни перемежались с очень высокими температурами, хлеба в этом году высокорослые, что называется "стоят стеной". Но так как этим летом были и сильные ветры, есть участки, где зерновые полегли.

Из-за особенностей этого года крестьянам урожай придется убирать раздельным способом — то есть не за один подход скашивать и обмолачивать, а вначале косить в валки, а потом проходить второй раз, чтобы обмолотить.

И в этом алтайским крестьянам должна помочь современная техника. Губернатор сообщил, что на сегодня аграрии закупили около 160 новых высокопроизводительных комбайнов. Также закупаются современные высокоскоростные косилки, которые помогут сельчанам справиться с первым этапом раздельного способа уборки: косить зерновые в валки.

Кроме того, строят алтайские крестьяне и современные зернотока, зерносушилки и современные хранилища для зерна.

"То есть, если нет сушилки в хозяйстве то крестьянин обречен на то чтобы сразу продать урожай по любой цене, лишь бы зерно не испортилось", — отметил глава региона.

Хранилища же позволяют подготовить и сохранить хлеб до того момента, когда его выгоднее будет продать. В этом случае, как заявил Александр Карлин, крестьянин перестает быть заложником ситуации на рынке, а уже переводит себя в разряд тез, кто эту ситуацию формирует, то есть фермер становится полноценным игроком на аграрном рынке.

Губернатор отметил, что эта тенденция уже наблюдается в крае и показывает хорошие результаты: на сегодня 93% фермеров и сельхозпредприятий края работают с положительной рентабельностью.

Но все-таки новая техника и технологии – это не главное, считает губернатор. На первом месте находятся профессионализм и самоотверженный труд крестьянина.

"Мы не всегда умеем это заметить и правильно отметить, но это наши проблемы. А что касается профессионализма, то я точно знаю, что аграрии Алтайского края одни из самых лучших профессионалов в стране", — подчеркнул Карлин.