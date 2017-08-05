Следователи назначили доследстенную проверку по факту пожара в Бийске, в котором погибли бабушка и ее трехлетний внук, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.

По информации ведомства, пожар вспыхнул в одном из частных домов города в пятницу днем, 4 августа. В доме еще находился семилетний внук пожилой женщины, но он смог своевременно покинуть горящий дом.

"По предварительным данным, причиной пожара явилось не исправная электрическая проводка",- сообщают в СУСКе.

Сейчас ведомство инициировало проверки, которые установят все обстоятельства произошедшего. После будет принято процессуальное решение.