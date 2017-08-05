Украина направила МИД России ноту протеста из-за визита премьера-министра РФ Дмитрия Медведева в Крым. Полуостров стал частью нашей страны три года назад. Об этом пишет "Газета.ру".

"Министерство иностранных дел Украины неоднократно подчеркивало недопустимость несогласованного с Украиной пребывания российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь", — сказано коммюнике украинского внешнеполитического ведомства.

Также в документе идет речь,что Украина рассматривает любые поездки представителей российской власти в Крым, как нарушение международных правовых актов и попранием государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, глава российского кабмина прибыл в Крым 4 августа. Он посетил судостроительный завод "Море", находящегося на восточном побережье Феодосийского залива. Также он осмотрел производственные цеха предприятия.