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Новости

Украина возмутилась визитом Медведева в Крым и направила ноту протеста

, ИА "Амител"
Украина считает, что поездки российских чиновников в Крым должны быть согласованными

Фото: pixabay.com

Украина направила МИД России ноту протеста из-за визита премьера-министра РФ Дмитрия Медведева в Крым. Полуостров стал частью нашей страны три года назад. Об этом пишет "Газета.ру".

"Министерство иностранных дел Украины неоднократно подчеркивало недопустимость несогласованного с Украиной пребывания российских должностных лиц на суверенной территории нашего государства в ее международно признанных границах, которая включает Автономную Республику Крым и Севастополь", — сказано коммюнике украинского внешнеполитического ведомства.

Также в документе идет речь,что Украина рассматривает любые поездки представителей российской власти в Крым, как нарушение международных правовых актов и попранием государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, глава российского кабмина прибыл в Крым 4 августа. Он посетил судостроительный завод "Море", находящегося на восточном побережье Феодосийского залива. Также он осмотрел производственные цеха предприятия.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

5.08.2017 09:18
- гость -

Может Нам у них ещё спрашывать можно ли Нам исть сало?

0  0
5.08.2017 09:36
- гость -

Со времен развала СССР, Украина не провела и не зарегистрировала должным образом в ООН демаркацию своих границ как государства... Они остаются по границам административным округом СССР, согласно обычному договору в рамках СНГ, который в ООН не имеет законную силу.

Поскольку , у страны нет ее официальной границы в рамках международного права, то говорить о ее нарушении кем-либо нет оснований.(с)

0  0
5.08.2017 10:02
Сергей

Чиновники никак не протрезвеют? Что изменится для украинцев в Киеве, если допустить, что Крым вернулся? Флот шша на Черном море, базы шша в Крыму или чиновники больше податей собирать будя ... Если Пётр не может открыто отказаться от минских, крутиться как ... В европе даже по такому случаю однополые браки разрешили. В Крыму же сила слова превысила снаряды и танки: сказали, просто "наш". Сила слова, даже валютой не подтверждается...

0  0
5.08.2017 10:05
- гость -

Не стоит удивляться после последним новостям с новостных мировых агентств. И подписанию санкций против новых фабрик и физических лиц в России.

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