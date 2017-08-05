Телеканала "Звезда"опубликовал видео подводной охоты президента России Владимира Путина на щуку. Кадры были сняты на камеру "go pro", которая была прикреплена к маске.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , по пути в Благовещенск Владимир Путин сделал почти двухдневную остановку в Тыве. Он побывал в труднодоступной тайге, где порыбачил на каскаде горных озер, занимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам, по порогам, протокам, на моторных лодках и плотах.

Также глава государства совершил пешие и на квадроциклах переходы по горам. Сопровождали его министр обороны Сергей Шойгу, главы Хакасии и Тывы.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин "гонялся за одной щукой два часа, никак не мог подстрелить, но все равно своего добился".