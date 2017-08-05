Телеканала "Звезда"опубликовал видео подводной охоты президента России Владимира Путина на щуку. Кадры были сняты на камеру "go pro", которая была прикреплена к маске.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , по пути в Благовещенск Владимир Путин сделал почти двухдневную остановку в Тыве. Он побывал в труднодоступной тайге, где порыбачил на каскаде горных озер, занимался подводной охотой, загорал, ходил по горным рекам, по порогам, протокам, на моторных лодках и плотах.
Также глава государства совершил пешие и на квадроциклах переходы по горам. Сопровождали его министр обороны Сергей Шойгу, главы Хакасии и Тывы.
Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин "гонялся за одной щукой два часа, никак не мог подстрелить, но все равно своего добился".
Комментарии
Так пойдет новый культ личности приведет к тому, что начнут показывать как хлопец на горшке подвиги совершает. Как выдох ПЖ, будут показывать пук ВВ!
Щуке майора дадут, возможно орден "За заслуги перед Отечеством" посмертно
С огромным чувством большого удовлетворения взахлеб просмотрел глубоководную охоту на щуку любимого Президента Россиян В.В.Путина. Прекрасная природа, прекрасный Президент Великой России. Более двух часов в холодной сибирской воде снятой на камеру иностранного производства прикрепленной к маске российского Президента в окружении Сергея Шойгу, главы Хакасии и Тывы не позволили щуки удрать на волю. И В.В.Путин добился своего. Прекрасный пример настойчивости и последовательности проводимой подводной операции.
5.08.2017 10:01
- гость -
А у вас, я так понимаю, вся техника только своя, родная, сваянная на коленке?
К слову, пол мира, если не больше использует оптику российского концерна Швабе.
5.08.2017 10:08
- гость -
Ну, да как и обещали. В передовыми разработками нанотехнологий со Сколково. А следуя последним прорывам и сложившимся экономическим условиям нанотехнологии с элементами импортозамещения. Не стоит принижать наши заслуженные достижения. Не те времена, товарищ.