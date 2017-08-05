Американская актриса Синтия Никсон, которую зрители помнят по роли Миранды Хобс в сериале "Секс в большом городе", решила выдвинуть свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на Wall Street Journal.

Сейчас актрисе 51 год.По ее словам, она давно задумывалась о том, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на эту должность. Однако решила это сделать только сейчас.

Некоторые западные эксперты считают Никсон "готовым претендентом на пост губернатора с прогрессивными идеями". Американские СМИ сообщают, что звезда культового сериала придерживается либеральных ценностей.